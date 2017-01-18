Azra Akın'ın keyfi yerinde

Ünlü model ve oyuncu Azra Akın önceki gün Akmerkez'de görüntülendi..

Magazin - 19 Ocak 2017 06:00
Azra Akın'ın keyfi yerinde
Öğlen saatlerinde alışveriş merkezine gelen Azra Akın, İspanya’dan gelen aile dostu ile mağaza çıkışı objektiflere yansıdı.

Oldukça keyifli bir alışveriş turu yaptıkları kahkahalarından belli olan Azra Hanım, arkadaşının Türk markalarının giyim ürünlerini çok kaliteli bulup beğendiğini ve bunun içinde Akmerkez’e gelerek alışveriş yapmayı tercih ettiklerini söylerken daha yeni başladık demeyi de ihmal etmedi.



Akşamüstü saatlerinde alışverişlerine kısa bir ara verip yemek katına çıkarak yemek yiyen Azra Hanım ve arkadaşı alışverişlerine kaldıkları yerden devam ederken poşetleri taşımakta zorlanmamak için ara ara otoparktaki araçlarına inip ellerindeki poşetleri bırakıp devam ederek akşama kadar alışveriş yaptılar.


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Bağlantılar: Azra Akın, Akmerkez

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