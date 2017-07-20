Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, Bodrum Yalıkavak’taki evlerine girerken görüntülendi.
Demet Akalın’la kahvaltı yapan ünlü çift, oğulları Azur Benan’ın uykusu gelince evlerine döndü. Çolakoğlu uyuyan oğlunu kucağında taşırken, Gülşen kendilerini görüntüleyen muhabirlere el sallayarak poz verdi.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Azur Benan’ın uykusu gelince...
Bodrum'da bir mekanda Demet Akalın’la kahvaltı yapan Gülşen ve Ozan Çolakoğlu çifti, oğulları Azur Benan’ın uykusu gelince evlerine döndü.Magazin - 21 Temmuz 2017 05:00
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