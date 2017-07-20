Azur Benan’ın uykusu gelince...

Bodrum'da bir mekanda Demet Akalın’la kahvaltı yapan Gülşen ve Ozan Çolakoğlu çifti, oğulları Azur Benan’ın uykusu gelince evlerine döndü.

Magazin - 21 Temmuz 2017 05:00
Azur Benan’ın uykusu gelince...
Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, Bodrum Yalıkavak’taki evlerine girerken görüntülendi.

Demet Akalın’la kahvaltı yapan ünlü çift, oğulları Azur Benan’ın uykusu gelince evlerine döndü. Çolakoğlu uyuyan oğlunu kucağında taşırken, Gülşen kendilerini görüntüleyen muhabirlere el sallayarak poz verdi.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: hurriyet.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Fulden Uras’ın acı günü
  • Işıl Reçber'in bikini önlemi!
  • Gülşen'den Demet Akalın isyanı: Yine mi!
  • Beren Saat'in yeni dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
  • Miranda Kerr'in düğününden ilk kareler..

Fulden Uras’ın acı günü

MAGAZİN HABERLERİ

  • Deniz Seki mutfak alışverişinde!
  • Merve ve Murat'tan aşk pozları!
  • Sokağa sütyensiz çıktı!
  • "Seneye çocuk düşünüyoruz..."
  • No: 309 final mi yapacak?
  • Yeni klibinden ilk görüntüler!
  • Kıvanç Tatlıtuğ 'vampir' mi oluyor?
  • Siyah İnci için geri sayım başladı!
  • Oyuncuların Alman usulü tatili
  • Nur Yerlitaş taburcu oldu!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş yeniden bir arada
  • Umut Evirgen hapisten çıktı oraya gitti!
  • Hande Erçel tatilde ama...
  • Yasak aşk davasında sürpriz gelişme!
  • Kıvanç Tatlıtuğ açıkladı: O kişi benim baldızım
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Adriana Lima'nın olay çıplak paylaşımı!
  • Acılı baba Eşref Kolçak'tan ilk sözler
Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş yeniden bir arada