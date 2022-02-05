"Baba" dizisinden bir tanıtım daha!

Haluk Bilginer ile Tolga Sarıtaş'ın başrolünde yer alacağı "Baba" dizisi 15 Şubat Salı akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin 1. bölümünden bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu. İşte detaylar...

05.02.2022 16:03 Dizi Galeri

"Baba" dizisinden bir tanıtım daha! Yayınlanan tanıtımları ve kadrosundaki güçlü isimlerle şimdiden büyük ses getiren, Show TV’nin Ay Yapım imzalı iddialı dizisi ‘Baba’ Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı ailesinin mütevazi hayatının değişimini konu alacak.

"Baba" dizisinden ilk fragman geldi!



15 Şubat Salı akşamı ilk bölümü yayınlanacak olan dizinin tanıtımında geleneklerine ve değerlerine çok bağlı olan Emin Saruhanlı (Haluk Bilginer) ve ailesine dair ilk ipuçları yer alıyor. Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

‘BABA’ 1. BÖLÜM TANITIM

Dizide Gökhan Horzum ve Ekin Atalar’ın kalemi Çağrı Bayrak’ın rejisiyle buluşuyor.

Bir Anadolu hikayesi ‘Baba’ 15 Şubat Salı akşamı saat 20.00’de Show TV’de başlıyor!

"Baba" dizisine yeni bir oyuncu daha...

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