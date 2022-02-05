"Baba" dizisinden bir tanıtım daha!

"Baba" dizisinden ilk fragman geldi!

"Baba" dizisine yeni bir oyuncu daha...

Yayınlanan tanıtımları ve kadrosundaki güçlü isimlerle şimdiden büyük ses getiren, Show TV’nin Ay Yapım imzalı iddialı dizisi ‘Baba’ Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı ailesinin mütevazi hayatının değişimini konu alacak.15 Şubat Salı akşamı ilk bölümü yayınlanacak olan dizinin tanıtımında geleneklerine ve değerlerine çok bağlı olan Emin Saruhanlı (Haluk Bilginer) ve ailesine dair ilk ipuçları yer alıyor. Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.Dizide Gökhan Horzum ve Ekin Atalar’ın kalemi Çağrı Bayrak’ın rejisiyle buluşuyor.Bir Anadolu hikayesi ‘Baba’ 15 Şubat Salı akşamı saat 20.00’de Show TV’de başlıyor!