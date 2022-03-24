Baba dizisine sürpriz transfer!

Merhamet dizisindeki Sadiye karakteriyle büyük dikkat çeken oyuncu, Adı Mutluluk dizisinde ise Dolunay olarak iyi bir çıkış yaptı. Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Mahfiruze Sultan olarak izlediğimiz oyuncu, İstanbullu Gelin’deki İpek Boran olarak ise geniş kitleler tarafından tanındı. Son olarak Baş Belası dizisinde izlediğimiz Aksüyek, 29 Mart Salı günü itibariyle Baba dizisinde Elif karakteri ile seyirci karşısında olacak.