"Baba" dizisine yeni bir oyuncu daha...

Ay Yapım’ın yeni dizisi 'Baba'nın hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Tolga Sarıtaş ve Haluk Bilginer'in başrollerinde yer alacağı dizinin kadrosu da neredeyse netleşti. Sarıtaş ve Bilginer'in yanı sıra; ​Ayda Aksel, Deniz Hamzaoğlu, Özge Yağız, Hakan Kurtaş, Bihter Dinçel, Zeynep Tuğçe Bayat, Taner Rumeli, Damlasu İkizoğlu gibi isimlerin dizide rol alacağı daha önce öğrenilmişti.Kadroya son olarak Begüm Akkaya da katıldı. Akkaya 'Baba'da İlhan (Hakan Kurtaş)'ın hayalinde konuştuğu Vildan karakterine hayat verecek.