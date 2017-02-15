Baba kız alışveriş keyfi

Alışveriş - 15 Şubat 2017 18:47

Kayak sezonunun başlamasıyla birlikte oldukça yoğun ve yorucu bir tempoda Uludağ’daki otelinde çalışan Ender Alkoçlar geçtiğimiz gün küçük kızı Aslışah Alkoçlar ile Akmerkez’de alışveriş sonrası objektiflere yakalandı...Aslışah, bir spor mağazasından alışveriş yaptıktan sonra babası Ender Alkoçlar'a, annesi Gülşah Alkoçlar’a “Sevgililer Günü” hediyesi almak için fikir vererek destek oldu. Ender Alkoçlar, eşinin ve kızının zevkleri birbirine oldukça benzediği için beraber alışverişe çıktıklarını belirtti. Baba- kız daha sonra alışveriş yaptıklarını mağazanın pastane bölümünde sıcak bir şeyler içip sohbet ettiler.