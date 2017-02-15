Baba kız alışveriş keyfi

Ender Alkoçlar ve Aslışah Alkoçlar, baba kız alışverişin keyfini çıkardı. İşte detaylar...

Alışveriş - 15 Şubat 2017 18:47
Baba kız alışveriş keyfi
Kayak sezonunun başlamasıyla birlikte oldukça yoğun ve yorucu bir tempoda Uludağ’daki otelinde çalışan Ender Alkoçlar geçtiğimiz gün küçük kızı Aslışah Alkoçlar ile Akmerkez’de alışveriş sonrası objektiflere yakalandı...


Aslışah, bir spor mağazasından alışveriş yaptıktan sonra babası Ender Alkoçlar'a, annesi Gülşah Alkoçlar’a “Sevgililer Günü” hediyesi almak için fikir vererek destek oldu. Ender Alkoçlar, eşinin ve kızının zevkleri birbirine oldukça benzediği için beraber alışverişe çıktıklarını belirtti. Baba- kız daha sonra alışveriş yaptıklarını mağazanın pastane bölümünde sıcak bir şeyler içip sohbet ettiler.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

ALIŞVERİŞ HABERLERİ

  • Tabanca çifti alışverişte
  • Yonca Evcimik'in alışveriş molası
  • Zeynep Demirel alışverişte
  • Demet Akalın'ın alışveriş turu!
  • "Cem Yılmaz'ın oğluyum"
  • Ebru Destan'ın alışveriş turu
  • Figen Kıral gözlük alışverişinde
  • İstinyepark'ta aşk dolu sergi
  • Ulusoy Ailesi alışverişte
  • Barış Arduç'tan hızlı alışveriş!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Eşinin korumasıyla yasak aşk!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Tarkan'dan 'Sevgililer Günü' paylaşımı!
  • Dizinin hayranlarına kötü haber
  • Survivor'da kim elendi? (14.02.2017)
  • Şarkıcı Sıla kazada yaralandı
  • "İçerde"nin 22. bölümünden ilk sahne!
  • Yasemin Allen'den veda partisi!
Eşinin korumasıyla yasak aşk!

EN POPÜLER HABERLER

  • Çağla Şıkel'den 'Öpücük' açıklaması!
  • Hadise saniyede 16 Bin Lira kazandı!
  • Gelin adayı Hanife geri döndü
  • Jennifer Lopez'den Drake itirafı
  • Rıza Esendemir'in yeni aşkı!
  • Rüzgar Erkoçlar'dan sevgilisine evlilik teklifi
  • Yılmaz Erdoğan'ın panik anları!
  • Sıla kaza sonrası konserini iptal etmedi!
Çağla Şıkel'den 'Öpücük' açıklaması!