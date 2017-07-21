Baba ve oğulları tatilde!

Oğulları Uzay ve Kuzey ile birlikte Çeşme’de tatil yapan Emre Altuğ, oğullarına bol bol nasihatte bulundu.

Magazin - 21 Temmuz 2017 09:00
Baba ve oğulları tatilde!
Ünlü şarkıcı Emre Altuğ, oğulları Uzay ve Kuzey ile birlikte Çeşme’de tatil yapıyor.

Ünlü şarkıcı, önceki gün onlarla birlikte Alaçatı’da yürüyüş yaparken objektife takıldı.

Altuğ, oğullarına bol bol nasihatte bulundu.

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Kaynak: hurriyet.com.tr
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Bağlantılar: Emre Altuğ, Çeşme

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