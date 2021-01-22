Süreç Film'in Kanal D için çektiği Babam Çok Değişti dizisi ekrana veda ediyor. Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal ve Salih Kalyon gibi ünlü oyuncuları buluşturan dizi 8. bölümde final yapacak.
Dizinin senaristi ve ismi değişmiş ancak bu durum da reytinglerin yükselmesini sağlayamamıştı. [Kaynak: Birsen Altuntaş-tv100.com]
"Babam Çok Değişti" dizisi final yapıyor!
Televizyon ekranlarındaki reyting savaşında bir dizi daha mağlup olarak siliniyor. Kanal D'de yayınlanan ve kısa sürede beğenilen Babam Çok Değişti dizisi erken final kararı aldı.
22.01.2021 20:44 Dizi Galeri