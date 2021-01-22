"Babam Çok Değişti" dizisi final yapıyor!

Süreç Film'in Kanal D için çektiği Babam Çok Değişti dizisi ekrana veda ediyor. Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal ve Salih Kalyon gibi ünlü oyuncuları buluşturan dizi 8. bölümde final yapacak.Dizinin senaristi ve ismi değişmiş ancak bu durum da reytinglerin yükselmesini sağlayamamıştı. [Kaynak: Birsen Altuntaş-tv100.com]