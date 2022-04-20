'Baba'nın 11. bölüm ön izlemesi yayınlandı. Büşra'ya evlilik teklifi eden İlhan, Emin'in karşısına geçti. Tanıtımda İlhan ile yüzleşen Emin'in, "Allah'ım ben ne günah işledim de bana bunu reva gördün? Aileme emek vermedim mi ben? Verdim... Aile emek ister..." sözleri dikkat çekiyor.
'Baba'nın yeni bölümünden ön izleme sahnesi
Show TV'nin Ay Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi 'Baba'nın yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı
20.04.2022 16:36 Dizi Galeri
'Baba'nın 11. bölüm ön izlemesi yayınlandı. Büşra'ya evlilik teklifi eden İlhan, Emin'in karşısına geçti. Tanıtımda İlhan ile yüzleşen Emin'in, "Allah'ım ben ne günah işledim de bana bunu reva gördün? Aileme emek vermedim mi ben? Verdim... Aile emek ister..." sözleri dikkat çekiyor.