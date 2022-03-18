'Baba'nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

Hayatını mahvedebilecek fotoğrafları gören Servet, bu işten nasıl kurtulacağını düşünürken büyük bir çıkmaza girdi. Yeni düzende kontrolünü çok hızlı kaybeden Servet’in çaresiz halini gören Münevver, ona destek oldu. Kübra, Emin’in tüm uyarılarına rağmen Cansu’yla iş birliği yapmaya karar verdi. Genç kız, Kadircan’a ilgisini fark ettiği Cansu’ya yardım etme sözü verirken bunun karşılığında Cansu, Kübra’yı gizlice köşkten çıkaracaktı. İkili lüks bir kafeye giderken, Kübra değişimiyle dikkat çekti. Ancak ikili, mekândan çıkarken patlayan flaşlarla büyük bir şok yaşadı. Bu hamlesiyle Kübra, köşkte uçan kuştan haberi olan İlhan’a yeni bir koz daha vermiş oldu. Saruhanlılar cephesinde krizlerin ardı arkası kesilmedi. Bu kez Kadircan’la birlikte gittiği kitapçıda, kardeşini kızlardan kıskanan Zeynep oyuna geldi. Tartıştığı kız, Zeynep’in çantasına gizlice bir ürün koyarak onu hırsız konumuna düşürdü. Mağaza müdürü para karşılığında olayı polise taşımayacağını söyledi ancak Zeynep’in yaşadığı korku onu gerçekten hırsızlığa sürükledi. Zeynep, annesinin altınlarını gizlice alarak olayı kapatmak istese de bu olay bu kadar kolay kapanmayacaktı. Diğer tarafta Kübra’nın görüntülerini izleterek Servet’i köşeye sıkıştıran İlhan ise ondan Kadir’i satmasını istedi. Kızını korumak için kardeşini ele veren Servet İlhan’a, Sevil’den bahsetti. Emin’in onay vermediği Sevil ile Kadir’i bir araya getirmeye çalışan İlhan, Sevil’i işinden kovdurarak İstanbul’a gelmesini sağladı. Burak’tan bilgi alan Kadir, borcu ödemek için zarar eden süt fabrikasını satmak istedi. Ancak abisinin mallarına hıyanet etmek istemeyen Emin, bunu kabul etmedi. İlhan’ın holdingdeki casusu Caner ise baba oğul arasında yaşanan kavgayı İlhan’a söyledi. Emin, kimseye haber vermeden şirket CFO’suna borç miktarı karşılığında çek yazdırdı. Bunu öğrenen Burak, Emin’i uyararak başka ödemelerin olduğunu ve kasanın borç için aldığı açığı kaldıramayacağını söylese de lafını dinletemedi. Emin ilk borçlarını ödese de İlhan’ın çocuklarıyla ilgili sözleri sonrası sinirlerine hakim olamadı. İlhan’ın oyunuyla İstanbul’da iş bulan Sevil, Kadir’e romantik bir sürpriz yaparak yanına geldi. Sevil’in İstanbul’a yerleştiğini öğrenen Kadir, havalara uçtu. Servet, Sevil’le ilgili Kadir’i zor durumda bırakacak sözleriyle babasını kışkırtınca Emin, Servet’i de yanına alarak Sevil’in yanına gitti. Genç kadını oğlundan uzak durması için uyaran Emin, sözleriyle Sevil’i gözyaşlarına boğdu. Kadir, şirketin yararını düşünmeden İlhan’a borcu ödediği için babasına sert tepki verdi. Emin ise geri adım atmadı. Ardından Emin’in Ahmet ile Büşra’yı aynı odada kalmaya zorladığını gören, her şeyin üstüne bir de babasının sevdiği kadına söylediklerini duyan Kadir çileden çıktı. Verdiği kararlarla ailesini korumak isteyen Kadir, Emin’in kendisini dinlemediğini görünce gitmeye karar verdi. Ailesini korumasına rağmen onların Kadir’in yanında olmayışları ise Kadir’e büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Baba oğul arasında ipler koparken Kadir evi terk etti.‘Baba’nın hikayesini Gökhan Horzum ve Ekin Atalar, senaryosunu Ekin Atalar, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.‘Baba’ yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00’de Show TV’de!