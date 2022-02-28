‘BABA’NIN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Emin ve Kadir’in çıktıkları yolculukta geçmişin defterleri tekrar açılır. Saruhanlı ailesi yeni hayatlarına alışmaya çalışırken, Fazilet köşkteki düzenini kurmaya başlar. İlhan, Saruhanlı ailesinin fertlerini yakından tanımak için harekete geçer. Kadir, İstanbul’daki hayatına ilk adımını atar ve kendini bir krizin içinde bulur. Emin, İstanbul’un hem iyi hem kötü tarafıyla tanışır. İlhan’ın babasına yaptığı saygısızlığı öğrenen Kadir’in gözü hiçbir şeyi görmez olur.
‘Baba’nın hikayesini Gökhan Horzum ve Ekin Atalar, senaryosunu Ekin Atalar, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.
‘Baba’ yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de Show TV’de!
‘BABA’ 3. BÖLÜM 2. TANITIM:
"Baba"nın yeni bölümünden ikinci tanıtım
Show TV’nin Salı akşamlarına damga vuran Ay Yapım imzalı dizisi ‘Baba’nın yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Emin ve Kadir İstanbul’a doğru yol alırken aralarındaki çatışma hız kesmeden devam ediyor. Büşra ve İlhan’ın tanışması dikkat çekerken İlhan’ın “Burası başka, kuralları başka…” sözlerinin üzerine Emin’in saldırıya uğraması gerilimi artırıyor. Kadir’in İlhan’a açıkça meydan okuduğu heyecan dolu tanıtımda ikili arasında yaşanacak savaşın ilk sinyalleri veriliyor.
28.02.2022 16:54 Dizi Galeri