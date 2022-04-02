Baba'nın yeni bölümünden ön izleme sahnesi!

Ornaz Holding’te yaşanan sıkıntılarla ilgili gazetelerde çıkan haberler üzerine Kadir, babasını saklandığı yerden çıkarmak istedi. Ödemelerin ve fabrikaların durmasına rağmen inadından vazgeçmeyen Emin, Büşra’nın ağır sözleri sonrası çökmüş bir haldeydi. Kavga sonrası köşke ilk defa adım atan Kadir, babasına çıkan haberleri izlettirse de Emin, fabrikayı satma fikrine yine yanaşmadı. Ancak oğluna onun dışında ne istiyorsa yapabileceğini söyledi. Kadir’in yanında ancak aile evinden uzakta olan Büşra ise giderek yalnızlaşırken, İlhan’ın hoş sürpriziyle karşılaştı. Amcasının hayatını yazdırdığı belgelere sonunda ulaşan Kadir, Resmiye ve babasının fotoğrafını görünce tüm bilgileri annesinin öğrenmesinin doğru olacağını düşünerek Fazilet’e yolladı. Fabrikayı satmak istediği Fevzi Paktaş’ın kalp krizi geçirdiğini öğrenen Kadir, yerine bakan kızı Elif Paktaş’la tanıştı. Farklı karakteri ve güzelliğiyle dikkat çeken Elif’in Kadir’le hikayesinin nasıl ilerleyeceği merak uyandırdı. Elif Paktaş’la anlaşan Kadir, fabrikaya ortak olmak istedi. Elif, kontrolün kendilerinde olmasını isteyince, karşı tarafın deneyimlerine güvenmekten başka çaresi olmayan Kadir teklifi kabul etti. İlhan’a giderek karşı koyamayan Büşra, İlhan’ı pikniğe davet etti. İlhan, Büşra’nın hiç beklemediği bir hamle yaparak genç kadını öptü. Kadir’in yolladığı belgelere bakan Fazilet, resmini gördüğü Resmiye’yi Emin’e sordu. Fazilet’e Resmiye’nin eski karısı olduğunu ve ondan bir oğlu olduğunu anlatan Emin, ikisini de koruyamadığı için öldüklerini söyledi. Geçmişini ilk defa karısına anlatan Emin gözyaşlarına boğulurken, Emin’le ilgili gerçekleri öğrenen Fazilet kocasının haline üzüldü. Emin, kızını koruyamadığı için hatasını kabul ederek Büşra’nın kapısını çaldı. Babasının af dileyen sözleriyle gözyaşlarına boğulan Büşra, babasıyla eve dönmeyi kabul etti. Fabrikaya ortak olan Kadir, Elif’le ortaklığı sonrası 40 milyon doları şirketlerine aktardı. Bu ortaklığı duyan İlhan deliye dönerken, Firuz’un kendisini hatırlatmasıyla giderek köşeye sıkıştı. Kadir’le ilgili bilgi alamadığı Servet’in de kendisine isyan etmesi üzerine ilk hamlesini yaptı. Servet babasına her şeyi açıklamak üzereyken, İlhan’dan gelen videodan habersizdi. Emin, Servet’in sözünü bitirmesini beklemeden videodaki uygunsuz görüntülerin hesabını sordu. Herkesin gözü önünde Servet’i aşağıladı ve sonunda dayanamayarak oğlunu evden kovdu. O sırada gözleri kapanan ve söyledikleri anlaşılmayan Emin fenalaşarak yere yığıldı. Nefeslerin tutulduğu final sahnesinde Emin’e ne olduğu büyük bir merakla bekleniyor.‘Baba’nın hikayesini Gökhan Horzum ve Ekin Atalar, senaryosunu Ekin Atalar, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.‘Baba’ yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00’de Show TV’de!