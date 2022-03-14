'Baba'nın yeni bölümünden yeni sahne!

Kadir, İlhan’a olan borçlarını ödemek için çare ararken, Emin’le ilgili bir sırrı öğrenir. Saruhanlı ailesini köşeye sıkıştıran İlhan’ın hedefinde bu kez Kadir vardır. Büşra, İlhan’dan kaçmaya çalışırken büyük bir sürprizle karşılaşır. Kadircan ve Zeynep evden dışarı adım attıklarında kendilerini büyük bir belanın içinde bulurlar. Servet, hem Kadir hem Kübra ile sınanınca zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Kadir ile Emin bir kez daha karşı karşıya gelir ve evde kıyametler kopar. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.‘Baba’nın hikayesini Gökhan Horzum ve Ekin Atalar, senaryosunu Ekin Atalar, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.‘Baba’ yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de Show TV’de!