Babetlerin zararı!

Kadınlar, hem rahatlığı hem de şıklığı göz önünde bulundurarak babet giymeyi tercih ediyor. Peki, babetler sandığımız kadar rahat ve sağlıklı mı?

Kadın-Moda - 09 Ocak 2017 13:13
Babetlerin zararı!
Özellikle son yıllarda moda olan ve rahat olduğu için birçok kadının tercihi olan babet ayakkabılar, uzun süreli kullanıldığı takdirde ayak bileği, diz, kalça ve omurgalarda anlam verilemeyen kronikleşmiş ağrılara neden olabiliyor.


Ayakkabı seçimini ayak kavsinize göre yapın. Çünkü her insanın ayak kavsinin farklı olduğunu bilerek ayakkabınızı seçin.
Babeti düz taban olmadığınız sürece haftanın belirli günlerinde giyebilir. Fakat kişide düz tabanlık varsa ve tabanlık gibi bir destek kullanmıyorsa, babette topuklu ayakkabı gibi ayak bileği, diz, kalça ve omurgada anlam verilemeyen kronikleşmiş ağrılara neden olabilir.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Babet

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

KADIN-MODA HABERLERİ

  • 2017'de geride kalan trendler
  • Yüzünüz küçük görünsün!
  • Bu saçların modası geçmiyor!
  • Uzun saç modası!
  • 6 adımda cilt kuruluğunu önleyin!
  • Rıhanna stili!
  • Bakımlı olmak zor değil!
  • Işıltılı yılbaşı kombinleri
  • Yonca Evcimik alışveriş turunda!
  • Kış şıklığınızı tamamlayın

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • O Ses Türkiye'de Hülya Avşar sürprizi!
  • Gülben ile Mustafa aynı eve mi taşındı?
  • Kıvanç Tatlıtuğ üzüntüsünü paylaştı!
  • O Hayat Benim'de şok ayrılık!
  • "Ah Ulan Sevda" klibinden yeni tanıtım
  • Rüzgar Çetin ortaya çıktı! İşte panik anları...
  • Avatar Atakan şortuyla karlara atladı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
O Ses Türkiye'de Hülya Avşar sürprizi!

EN POPÜLER HABERLER

  • Müge Anlı yine zirve yaptı!
  • Gülben Ergen'in fotoğrafına Erhan Çelik'ten yanıt!
  • "İçerde"de Mert'in büyük çıkmazı!
  • 74. Altın Küre Ödülleri'nde kırmızı halı şıkları..
  • İşte 74. Altın Küre Ödülleri'ni kazananlar!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • "Parasız konuk olmam" diyen ünlüler
  • Nesrin Cavadzade'nin organik tatili
Müge Anlı yine zirve yaptı!