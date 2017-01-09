Babetlerin zararı!

Kadın-Moda - 09 Ocak 2017 13:13

Özellikle son yıllarda moda olan ve rahat olduğu için birçok kadının tercihi olan babet ayakkabılar, uzun süreli kullanıldığı takdirde ayak bileği, diz, kalça ve omurgalarda anlam verilemeyen kronikleşmiş ağrılara neden olabiliyor.Ayakkabı seçimini ayak kavsinize göre yapın. Çünkü her insanın ayak kavsinin farklı olduğunu bilerek ayakkabınızı seçin.Babeti düz taban olmadığınız sürece haftanın belirli günlerinde giyebilir. Fakat kişide düz tabanlık varsa ve tabanlık gibi bir destek kullanmıyorsa, babette topuklu ayakkabı gibi ayak bileği, diz, kalça ve omurgada anlam verilemeyen kronikleşmiş ağrılara neden olabilir.