Babil dizisinden hayranlarını üzen karar!
Star Tv ekranlarında yayınlanan ‘Babil' dizisinden hayranlarını üzen bir haber geldi. Cuma akşamları seyirci karşısına çıkan dizinin, final kararı aldığı ortaya çıktı.
09.11.2020 15:31 Dizi Galeri
Başrollerinde Halit Ergenç, Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu ve Onur Saylak'ın yer aldığı 'Babil' dizisinden kötü haber geldi. Ay Yapım'ın dev kadrolu dizisi 'Babil' final yapıyor. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; reytinglere yenik düşen dizi, 20. bölümde ekrana veda edecek.