Babil dizisinden hayranlarını üzen karar!

Başrollerinde Halit Ergenç, Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu ve Onur Saylak'ın yer aldığı 'Babil' dizisinden kötü haber geldi. Ay Yapım'ın dev kadrolu dizisi 'Babil' final yapıyor. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; reytinglere yenik düşen dizi, 20. bölümde ekrana veda edecek.