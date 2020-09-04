'Babil' dizisinden yeni tanıtım!

İkinci sezonun ilk tanıtımıyla büyük beğeni toplayan ve sosyal medyada trend topic olan Babil dizisi, ikinci tanıtımıyla da yeni sezonu için heyecan yarattı.İdealist bir ekonomi profesörüyken, oğlunun tedavisi için benimsediği tüm değerlere karşı tehlikelerle dolu bir yola çıkan İrfan’ın, Egemen’le kurduğu Babil şirketi gitgide büyür ve İrfan çocuğunun tedavi masraflarını karşılar. Ancak yol, burada bitmemiştir. Şimdi sırada Süleyman’la hesaplaşma, Egemen, Eda ve İrfan arasındaki büyük sır vardır.“Bir şeyi ne kadar çok istersen o kadar çok taviz verirsin”Süleyman, İlay ve İrfan arasında olanları öğrenir. İrfan’a olan aşkına karşı koyamayan İlay, Süleyman’ın bu gerçekle yüzleşmesiyle zor durumda kalır. Egemen’in kendisine duyduğu aşkı görmezden gelmeye çalışan Eda, bu duruma karşı koyabilecek midir? Polis kimliğini saklayan Ayşe, Babil’deki gerçeklerle yüzleşecek mi?Babil, heyecan dolu yeni bölümleriyle yakında Star’da…