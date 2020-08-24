Babil ikinci sezona hazır!

Set öncesi hazırlıklarına devam eden Babil oyuncularından Halit Ergenç, Onur Saylak ve Deniz karakteriyle izleyenlerin gönlüne taht kuran Beren Kasımoğlulları bir araya gelerek okuma provası yaptı.İdealist bir ekonomi profesörüyken, oğlunun tedavisi için benimsediği tüm değerlere karşı tehlikelerle dolu bir yola çıkan İrfan’ın, Egemen’le kurduğu Babil şirketi gitgide büyür ve İrfan çocuğunun tedavi masraflarını karşılar. Ancak yol, burada bitmemiştir. Şimdi sırada Süleyman’la hesaplaşma, Egemen, Eda ve İrfan arasındaki büyük sır vardır.Başarılı oyuncu Onur Saylak, Egemen rolüyle Babil dizisine yeni sezonunda dahil oldu. Saylak, Ozan Güven'in yerine kadroya katıldı. Ozan Güven eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği yönünde çıkan iddiaların ardından dizide ayrılmıştı.Daha önce de birlikte rol alan Halit Ergenç ve Onur Saylak ikilisinin Babil’deki performansları da merakla bekleniyor.