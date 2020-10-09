Kaza mı, tuzak mı?
Babil’in bu akşam yayınlanacak olan 15’inci bölümdeki kaza sahnesi yürekleri ağıza getiriyor. Kaza yapan İrfan, ölümden dönüyor. Ayşe, İrfan’ın hayatını kurtarıyor.
Trafiğe kapalı alanda çekilen kaza sahnesi için üç araç kullanıldı. Kullanılan araçlar sahne için hurda haline getirildi. İrfan karakterini canlandıran Halit Ergenç, kaza sahnelerinde dublör kullanmayı tercih etmedi. Tüm güvenlik önlemlerinin alındığı sette, sağlık ekipleri de hazır bulundu.
'Babil'in kaza sahnesi yürekleri ağza getirdi!
Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı, Halit Ergenç’in İrfan karakteriyle izleyiciyle buluştuğu, başrollerinde Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta ve Onur Saylak’ın yer aldığı Babil dizisinin yeni bölümü bu akşam 20.00’de Star’da yayınlanacak.
09.10.2020 11:47 Dizi Galeri