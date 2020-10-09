'Babil'in kaza sahnesi yürekleri ağza getirdi!

Babil’in bu akşam yayınlanacak olan 15’inci bölümdeki kaza sahnesi yürekleri ağıza getiriyor. Kaza yapan İrfan, ölümden dönüyor. Ayşe, İrfan’ın hayatını kurtarıyor.Trafiğe kapalı alanda çekilen kaza sahnesi için üç araç kullanıldı. Kullanılan araçlar sahne için hurda haline getirildi. İrfan karakterini canlandıran Halit Ergenç, kaza sahnelerinde dublör kullanmayı tercih etmedi. Tüm güvenlik önlemlerinin alındığı sette, sağlık ekipleri de hazır bulundu.