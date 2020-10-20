'Babil'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı, Halit Ergenç’in İrfan karakteriyle izleyiciyle buluştuğu, başrollerinde Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta ve Onur Saylak’ın yer aldığı Babil dizisinin 17’inci bölüm fragmanı yayınlandı.Egemen’in evlilik teklifine ‘evet’ diyen Eda, kararının arkasında durup Egemen’le evlenecek mi? İrfan, Eda’nın bu kararına nasıl tepki verecek?Babil, 17’İnci bölümüyle, Cuma akşam saat 20.00’de Star’da…