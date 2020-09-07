'Babil'in yeni sezon afişi belli oldu!

11 Eylül Cuma akşamı, ikinci sezonuyla seyircisiyle buluşmaya hazırlanan Babil’in afişini Muhsin Akgün fotoğrafladı, Daire Creative tasarladı.İdealist bir ekonomi profesörüyken, oğlunun tedavisi için benimsediği tüm değerlere karşı tehlikelerle dolu bir yola çıkan İrfan’ın, Egemen’le kurduğu Babil şirketi gitgide büyür ve İrfan çocuğunun tedavi masraflarını karşılar. Ancak yol, burada bitmemiştir. Şimdi sırada Süleyman’la hesaplaşma, Egemen, Eda ve İrfan arasındaki büyük sır vardır…Babil sürükleyici hikayesiyle, yeni sezonuyla 11 Eylül Cuma saat 20.00’de Star’da…