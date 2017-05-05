Bade İşçil: Bir ayda evlendim hızlı karar almak doğru değilmiş

Bade İşçil sıkıntılı geçen boşanma sürecini ilk kez anlattı.

Magazin - 05 Mayıs 2017 09:37
Bade İşçil: Bir ayda evlendim hızlı karar almak doğru değilmiş
Bade İşçil oğlu Azur'un babası Malkoç Süalp'le sıkıntılı geçen boşanma sürecini ilk kez anlattı. Günaydın'dan Merve Yurtyapan'a konuşan güzel yıldız,"Çok kırılganım, içine atıp kendini yiyenlerdenim. Üzülmemek için ‘Ne kıyamet koparsa kopsun’ deyip her şeyden uzak durdum" dedi.

İşte Bade İşçil'in o açıklamalarından satır başları:

"Herkesin canı sağolsun... Hepimiz aynı sektörde çalışıyoruz. Bazı kırgınlıklarım oldu tabii ama herkes işini yapıyor. Sonunda her şey düzeliyor. O dönem uzak kalıp hiçbir şeye dahil olmadım. 'Ne kıyamet kopuyorsa kopsun' deyip adamda oğlumla vakit geçirdim. Kendimi yazılanlarla üzmek istemedim."

"Büyük konuşmuyorum... Evlenmeyeceğimi düşündüğüm, kariyerime odaklandığım ve ödüller aldığım bir dönemde, bir gece biriyle tanıştım. Bir hafta sonra evlenme teklifi aldım. Ardından bir ay sonra da evlendim. Bunlar alın yazısı ve önüne geçilmiyor. Kader diye bir şey var. Kaderimi etkilemek istemiyorum ama şu an olmaz gibi geliyor bana."

"Bazı durumlarda hızlı kararlar almak gerekebilir. Ama tabii ki her zaman hızlı karar vermek doğru olmayabiliyor, bazen biraz düşünmek gerekiyor."

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