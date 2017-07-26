Güzel oyuncu Bade İşçil, tatiline devam ediyor. Bade İşçil, tatiline ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşıyor. Bade İşçil'in "Iphone beni yakalayamaz" notuyla paylaştığı fotoğrafı oldukça ilgi gördü. Takipçileri güzel oyuncunun paylaşımına yorum ve beğeni yağdırdı.
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Bade İşçil havalara uçtu!
Havadayken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Bade İşçil'in paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.Magazin - 27 Temmuz 2017 01:00
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