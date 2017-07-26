Bade İşçil havalara uçtu!

Havadayken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Bade İşçil'in paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Magazin - 27 Temmuz 2017 01:00
Bade İşçil havalara uçtu!
Güzel oyuncu Bade İşçil, tatiline devam ediyor. Bade İşçil, tatiline ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşıyor. Bade İşçil'in "Iphone beni yakalayamaz" notuyla paylaştığı fotoğrafı oldukça ilgi gördü. Takipçileri güzel oyuncunun paylaşımına yorum ve beğeni yağdırdı.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Bade İşçil, tatil

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Hacı Sabancı hakkında çıkan haberlere ateş püskürdü
  • Özcan Deniz omzunda kadın ayağı ile fotoğraf paylaşınca...
  • "Kucağımda büyüdüler"
  • Sabri'nin eşinden olay paylaşım
  • Eda Taşpınar’dan Tarzan göndermesi

Hacı Sabancı hakkında çıkan haberlere ateş püskürdü

MAGAZİN HABERLERİ

  • Herkesin içinde üstünü değiştirdi!
  • İş için gitti ancak geri dönmedi!
  • Deniz Çakır EDHO’dan ayrılıyor mu?
  • Eliz'den ilginç paylaşım!
  • Zeynep Alkan Instagram'ı sallıyor!
  • Hocalığa kısa bir tatil molası!
  • Özlem Yıldız güneş sever!
  • Sıla ve Ahmet Kural ilk kez el ele
  • Deniz 'Çakır' keyif oldu!
  • Aşk belgelendi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Demet Şener'den, Ebru Şallı'ya tepki: Boşansın ne isterse yapsın
  • Yaz günü çizmesiyle şaşırttı!
  • Burcu Esmersoy'un zor anları!
  • Hayvanseverlerin Harun Kolçak'a vefası!
  • Göksel’in şaşırtan değişimi!
  • Uğur Pektaş'tan barışma paylaşımı!
Reytinglerin galibi hangisi oldu?