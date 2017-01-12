Bade İşçil oyunculuğa geri döndü

Magazin - 12 Ocak 2017 23:30

Bade İşcil 'Eski Sevgili'yle ekranlara dönüyor

Malkoç Süalp ile evlendikten sonra anne olan oyuncu Bade Süalp, boşandıktan bir yıl sonra setlere geri döndü.Son olarak "Kuzey Güney" dizisinde rol alan Bade İşçil, oyunculuğa geri döndüğünü çekimlerde çektirdiği fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşarak duyurdu.