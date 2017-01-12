Bade İşçil oyunculuğa geri döndü
Oyunculuğa geri dönen Bade İşçil, haberi setten paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.
Magazin - 12 Ocak 2017 23:30
Malkoç Süalp ile evlendikten sonra anne olan oyuncu Bade Süalp, boşandıktan bir yıl sonra setlere geri döndü.
Bade İşcil 'Eski Sevgili'yle ekranlara dönüyor
Son olarak "Kuzey Güney" dizisinde rol alan Bade İşçil, oyunculuğa geri döndüğünü çekimlerde çektirdiği fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşarak duyurdu. İşte o fotoğraflar;Bade İşçil'in bacaklarına rekor sigorta!
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