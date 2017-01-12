Bade İşçil oyunculuğa geri döndü

Oyunculuğa geri dönen Bade İşçil, haberi setten paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.

Magazin - 12 Ocak 2017 23:30
Bade İşçil oyunculuğa geri döndü
Malkoç Süalp ile evlendikten sonra anne olan oyuncu Bade Süalp, boşandıktan bir yıl sonra setlere geri döndü.

Bade İşcil 'Eski Sevgili'yle ekranlara dönüyor

Bade İşcil 'Eski Sevgili'yle ekranlara dönüyor




Son olarak "Kuzey Güney" dizisinde rol alan Bade İşçil, oyunculuğa geri döndüğünü çekimlerde çektirdiği fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşarak duyurdu.

İşte o fotoğraflar;
FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

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