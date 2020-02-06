Bade İşçil: "Şu an çocuklar gibi utandım!"

Bade İşçil, eski eşi Malkoç Süalp'ten olan oğlu azur ile çıktığı kayak tatilinden döndü. Önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş yaptılar. Çıkışta ellerinde dondurma vardı.Bade İşçil, fotoğrafları çekilince "Şu an çocuklar gibi utandım. Hava soğuk ama Azur tutturunca dayanamayıp ve 'ruh halim için en iyi bu' diye düşünüp aldım" dedi.