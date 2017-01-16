Bade İşçil ve Tolgahan Sayışman aynı fillmde!

Bade İşçil “Eski Sevgilim” filmiyle setlere geri dönüyor.

Magazin - 16 Ocak 2017 10:10
Bade İşçil ve Tolgahan Sayışman aynı fillmde!
Bade Süalp, uzun bir aranın ardından "Eski Sevgili" filmiyle oyunculuğa geri dönüyor.

Bade İşçil ve Tolgahan Sayışman, “Eski Sevgilim” adlı yeni sinema filminde buluştu. İki ünlü isim, filmde 63 kez ayrılıp barışan bir çifti canlandırıyor. İkilinin yolları bir 14 Şubat gününde yeniden kesişiyor ve hikâye de böylece başlıyor. “Eski Sevgilim”, ilkbaharda vizyona girecek.

Kaynak: www.hurriyet.com.tr
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