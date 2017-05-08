Show TV ekranlarında yayınlanacak olan “Dünya Güzellerim” isimli gezi & show programı için bir araya gelen; Banu Alkan, Burcu Esmersoy, Safiye Soyman ve Bülent Ersoy yola çıktılar ama giderken havaalanını da karıştırdılar. 7 kişilik çekim ekibi yaklaşık 32 bin liralık fazla bagaj ücretini ödeyemeyince kriz çıkmış, uçak 45 dakika rötar yapmıştı. Kriz yapım amirinin 5 bin dolar göndermesiyle çözülmüştü. Olayın perde arkası ortaya çıktı. Bakın kim kaç bavulla havalimanına gelmiş?
Uçağın kalkmasına 1 saat kala havalimanına giriş yapan Diva Bülent Ersoy, 40 adet bavulla yola çıktı. bavulları saatler öncesinden havalimanına getirildi.
Altın rengi pullu yeleği ile göz dolduran Afrodit Banu Alkan, 5 bavulla yola çıktı.
Mor renkli elbisesi ve takılarıyla dikkat çeken Safiye Soyman, 15 bavulla yol çıktı. Soyman’ın, bavullarına da mor renkli kurdeleler taktığı gözlerden kaçmadı.
Spor şıklığıyla dikkat çeken sevilen sunucu Burcu Esmersoy da 5 bavulla yola çıktı.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
Bagaj krizinin perde arkası!
Havalimanında çıkan bagaj krizinin detayları ortaya çıktı. 32 bin liralık fazla bagaj ücretinin nedeni de belli oldu. Bülent Ersoy 40, Safiye Soyman 15, Banu Alkan ve Burcu Esmersoy ise 5'er bavulla havaalanına geldi.Magazin - 08 Mayıs 2017 11:18
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Bağlantılar: Burcu Esmersoy, Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan
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