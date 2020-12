Bağışıklığı güçlendiren besinler!

Teobromin denilen antioksidan yönünden zengindir. Bu özelliği ile immün sistemin güçlenmesine yardımcı olur ve vücudu serbest radikallere karşı korur. Serbest radikaller; vücudumuzda hastalığa sebebiyet veren moleküllerdir. Kalorisi yüksek olduğundan tüketirken porsiyon miktarına dikkat edilmelidir. Sade kahvenin yanında 2-3 küp tüketebilir, yulaf ile hazırladığınız bir kahvaltı kasesini yine 3 küp bitter çikolata ile tatlandırabilirsiniz.Flavonoidler ve antioksidanlar yönünden zengindir. Bu özelliği ile bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunur. Üst solunum yolu enfeksiyonlarında ve soğuk algınlığının önlenmesinde etkisi büyüktür. Küçük bir kase yoğurt içerisine 1 avuç ekleyerek, kahvaltı öğünlerinde veya hazırlayacağınız sağlıklı bir kek içerisine şeker yerine yaban mersini ekleyebilirsiniz.Esansiyel bileşenleri ve antioksidanları içerir. Flavonoid, karotenoid, vitamin E ve C yönünden zengindir. C ve E vitaminleri immün sistemi destekler. Flavonoidler ise soğuk algınlığına karşı bağışıklık sistemini destekler.Fermente bir içecek olan kefir, canlı ve yararlı bakterileri barındırır. Bu özelliği ile immün sistemi destekler ve antioksidan aktivitesini arttırır. Aynı zamanda vücutta inflamasyonun önlenmesine katkıda bulunur.Kükürt, aminoasit, manganez ve çinko gibi mineraller, A,B ve bolca C vitamini içerir. Antibakteriyel özelliği sayesinde vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Bağışıklık sistemini destekler ve kolay hastalanmanın önüne geçmede katkıda bulunur. Çorbaların içerisine veya diğer yemeklere ekleyerek tüketebilirsiniz.E vitamini ve antioksidanlar yönünden zengindir. Antioksidanlar gibi E vitamini de bağışıklığın desteklenmesine katkıda bulunur. Hücrelere zarar veren ‘serbest radikallere’ karşı vücut savunmasını destekler. Salatalara 2 yemek kaşığı eklenebilir, ara öğün olarak 1 çay bardağı tüketebilirsiniz.