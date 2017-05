Baha "Aşka Devam" diyor!

Pop müziğin romantik prensi yeni albümü ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor

Müzik - 08 Mayıs 2017 17:59

1999 yılında çıkardığı ilk albümü “Aşkın Tebessümü” ile başarılı bir çıkış yakalayan ve 2013 yılında çıkardığı son albümünden bu yana dinleyenlerinin merakla yeni çalışmalarını beklediği Baha, Aşk’a Devam ile 12 Mayıs’ta içinde 5 şarkının bulunduğu bir maxisingle ile sevenlerinin karşısında olacak.



Uzun Yıllara Dayanan Müzikal Birikimiyle, Yepyeni Şarkılarını “Aşk’a Devam” Albümünde Topladı.



İlk albümünden bu yana kadife sesi ve romantik şarkılara kattığı farklı yorumu ile pop müziğin “Romantik Prensi” olarak anılan Baha, yeni albümü “Aşk’a Devam” ile aşklara tercüman olmaya devam ediyor. 5 şarkılık maxisingle 2 cover ve 3 yeni şarkı ile müzikal birikimini sevenleri ile paylaşacak olan Baha; “Hem yıllardan bu yana adımla bütünleşen "Romantik Yorumcu” tarzımı yansıttığım, hem de yenilenmiş bir müzikal üslup yakaladığım çok keyifli, çok yönlü bir albüm hazırladım. Müziğimin yine sevenlere, sevmeyi, aşkı her şeyin önünde tutmayı bilenlere, etrafımızda olup biten tüm olumsuzluklara rağmen "Aşka Devam" diyebilenlere ulaşacağını bildiğim için çok mutluyum. Biz aşka gönül verenler savaşın, şiddetin hakim gibi göründüğü şu dünyada birbirimize tutunmalı ve çoğalmalıyız. Benim bir müzisyen olarak 20 yıla yakın tecrübemden sonra artık misyonum budur” diyor.



"Müzikte Bir Diğer Misyonum da Bildiklerimi Öğrencilerle Paylaşmak Olacak"



Çok yakında Türkiye’nin önde gelen eğitim fakültelerindeki Müzik Öğretmenliği okuyan gençler ile workshoplar düzenlemeye de hazırlanan Baha, "Birikimlerimi müziğe gönül vermiş genç arkadaşlarımla paylaşmak, bu sayede ben de onlardan bilmediklerimi öğrenmek istiyorum" diyerek bu maxisingle'ın müzikal kariyerinde bir dönüm noktası da olduğunu belirtiyor. Baha; "Bu çalışma ile birlikte hem aşkların romantik şarkıcısı, hem de müziğin abisi olarak anılmaya hazırlanıyorum" diyor.



Klipte İmre Haydaroğlu İmzası…



DMC etiketi ile çıkacak “Aşk’a Devam” adlı albümün ilk klibi “Lafını Bile Etmiyorum” adlı şarkıya çekildi. Söz ve müziği Burak Can Bayar’a ait olan parçanın klip çekimleri Nisan ayı içinde tamamlandı. İmre Haydaroğlu’nun kliplendirdiği yüksek ritimli tam bir yaz şarkısı olan "Lafını Bile Etmiyorum" ile Baha, güçlü ses ve yorumu ile bu yaz her yerde sık sık karşınıza çıkmaya hazırlanıyor.

