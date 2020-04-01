Bahadır Tatlıöz’den moral şarkısı : Aldırma!

Sözü, müziği ve düzenlemesi kendisine ait olan şarkısıyla ''Bahadır Tatlıöz'' sevenlerine motivasyon olması dilekleriyle ileri bir tarihte yayınlamayı planladığı projesini erken tarihe çekerek herkesin yüzünde tebessüm yaratması temennisinde bulundu.Sanatçı yeni projesiyle ilgili duygularını ise şu sözlerle dile getirdi;''Hayatın durduğu ve pozitif içeriklere hasret kaldığımız bu günlerde ''Aldırma'' isimli şarkımın yüzlerde tebessüm uyandıracağına olan inancım sebebi ile çıkış tarihimizi erkene alma kararı verdik. Yüzünüzde 4 dakikalık bir tebessüm uyandırır ise bizim için büyük ödül demektir.''Atlantik ve Fas'ı birbirine bağlayarak saklı kalan otantik harikalarıyla bilinen kırmızı şehir Marakeş'te çekilen klibin yönetmenliğini ise ''Bahadır Tatlıöz'' kendisi yaptı.Marakeş'in doğal harikalarının ön planda olduğu klipte tamamen doğal bir kast kullanılarak yerli halk ve turistler klibe eğlenceli görüntüleriyle eşlik ederken, doğanın muhteşem güzelliğini gözler önüne seren şehirdeki görüntüler şarkıyla harmanlanarak muhteşem bir uyum yakaladı ve hasret kaldığımız görüntülerle motivasyon kaynağı oldu.Marakeş'in kalbinin attığı Orta çağ panayırlarını andıran Jemaa El Fna meydanında çekilen klipte 19. yüzyılın sonlarına doğru inşa edilen zamanının en büyük sarayı olma özelliğini taşıyan Behia Sarayı ve dünya mirası listesinde yer alan Essaouira şehri de klibe yansıtılınca ortaya film sahnelerini aratmayan görüntüler çıktı.