TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı İşte Benim Stilim'in dikkat çeken yarışmacısı Bahar Candan ve hakkında bilinmeyenler.
Daha önce İşte Benim Stilim'de yarışan ve Survivor'a katılan Nihal Candan'ın kız kardeşi olan Bahar Candan, 17 Şubat 1998 doğumlu. 19 yaşındaki Bahar Candan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okuyor ve avukat olmak istiyor. 2016 yılında İşte Benim Stlim programına yarışmacı olarak katılan Bahar Candan, hareketleri ve konuşma tarzı ile oldukça dikkat çeken isimlerden. İşte Benim Stilim 6. sezonunun eleme gecesinde yarışmanın 2.si olduğunu öğrenen Bahar Candan, stüdyoyu terk etmişti. 7. sezonda tekrar yarışmaya katıldı. Saçlarını kestirdikten sonra "Saçlarımı çok özlüyorum, bunalımdayım" şeklinde konuşan Bahar'ın garip ağlaması çok konuşuldu.
“Dondurma Gibisin” isimli çıkardığı şarkıyla yine ilgiyi üzerine çekmeyi başaran Bahar Candan, başka şarkılar yapacağını da söyledi. Kerimcan Durmaz ile sergilediği Zeybek oyunuyla da Ege'li seyirciler tarafından çok tepki aldı. Yarışma esnasında da çok sayıda tatsızlığın içinde bulunduğu oldu. Jüri üyeleri ablası Nihal'i mumla aradıklarını söyledi. Son olarak düşürdüğü sandviçler için ağlayan Bahar Candan, izleyiciyi şaşkına uğrattı. Bahar Candan her gün farklı bir olayla gündeme gelmeye devam ediyor.
Bahar Candan’ın Instagram fotoğraflarıda çok konuşuluyor!
Bahar Candan hakkında bilinmeyenler!
İşte Benim Stilim'de yarışan Bahar Candan konuşması, tavırları ve tarzı ile gündem olmaya devam ediyor.Magazin - 24 Nisan 2017 05:00
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