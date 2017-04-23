Bahar Candan hakkında bilinmeyenler!

İşte Benim Stilim'de yarışan Bahar Candan konuşması, tavırları ve tarzı ile gündem olmaya devam ediyor.

Magazin - 24 Nisan 2017 05:00
Bahar Candan hakkında bilinmeyenler!
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı İşte Benim Stilim'in dikkat çeken yarışmacısı Bahar Candan ve hakkında bilinmeyenler.

Daha önce İşte Benim Stilim'de yarışan ve Survivor'a katılan Nihal Candan'ın kız kardeşi olan Bahar Candan, 17 Şubat 1998 doğumlu. 19 yaşındaki Bahar Candan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okuyor ve avukat olmak istiyor. 2016 yılında İşte Benim Stlim programına yarışmacı olarak katılan Bahar Candan, hareketleri ve konuşma tarzı ile oldukça dikkat çeken isimlerden. İşte Benim Stilim 6. sezonunun eleme gecesinde yarışmanın 2.si olduğunu öğrenen Bahar Candan, stüdyoyu terk etmişti. 7. sezonda tekrar yarışmaya katıldı. Saçlarını kestirdikten sonra "Saçlarımı çok özlüyorum, bunalımdayım" şeklinde konuşan Bahar'ın garip ağlaması çok konuşuldu.

“Dondurma Gibisin” isimli çıkardığı şarkıyla yine ilgiyi üzerine çekmeyi başaran Bahar Candan, başka şarkılar yapacağını da söyledi. Kerimcan Durmaz ile sergilediği Zeybek oyunuyla da Ege'li seyirciler tarafından çok tepki aldı. Yarışma esnasında da çok sayıda tatsızlığın içinde bulunduğu oldu. Jüri üyeleri ablası Nihal'i mumla aradıklarını söyledi. Son olarak düşürdüğü sandviçler için ağlayan Bahar Candan, izleyiciyi şaşkına uğrattı. Bahar Candan her gün farklı bir olayla gündeme gelmeye devam ediyor.

Bahar Candan’ın Instagram fotoğraflarıda çok konuşuluyor!

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Gamze Özçelik tesettüre girip, dua istedi
  • Cara Delevingne'in son hali şaşırttı
  • Bu hareketi kafa karıştırdı!
  • Ünlü isimden şoke eden itiraf...
  • Canlı yayında skandal: 'Kuzenim' dedi, sevgilisi çıktı

Gamze Özçelik tesettüre girip, dua istedi

MAGAZİN HABERLERİ

  • Diriliş bu hafta yayınlanmıyor!
  • Amsterdam'da aşk başkadır!
  • Yılmaz Morgül'den şaşırtan video!
  • Burak Özçivit yeni filmini açıkladı!
  • Birce Akalay'ın vedası!
  • Doğum günü böyle kutladı
  • Mahsun Kırmızıgül'e bir şok daha!
  • Evcilik oyunu gerçek mi oluyor?
  • Şendil'den hamilelik pozları
  • Mert için yolun sonu mu geliyor?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Murat Yıldırım, İmane Elbani'nin üstüne titriyor!
  • Düğün yeri ve tarihi netleşti!
  • Alişan'dan sevgilisiyle 'aşk' paylaşımı
  • İbrahim Erkal'ın son durumu nasıl?
  • Demet Akalın'dan 5. yıl paylaşımı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Hakan Çalhanoğlu evlendi
  • Göksel'i o yorumlar çok üzdü...
Murat Yıldırım, İmane Elbani'nin üstüne titriyor!