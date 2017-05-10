Bahar Candan o geccenin ardından ilk kez konuştu

Bahar Candan, Eser Yenenler'in villasında gerçeklen ve Murat Boz ile Aslı Enver'in ayrılmasına sebep gösterilen partinin ardından sessizliğini bozdu.

Magazin - 10 Mayıs 2017 12:28
Bahar Candan o geccenin ardından ilk kez konuştu
Murat Boz ile Aslı Enver'in ayrılığına sebep olarak gösterilen Bahar Candan sessizliğini bozdu. Eser Yenenler'in villasında gerçekleşen partide bulunan Bahar Candan, Renkli Sayfalar'a konuştu. "O gecce dondurma yemeğe gitmiştik." diyen Bahar Candan şöyle konuştu:

"Hayatımda bu kadar küçük düştüğümü hatırlamıyorum. 18 yaşındayım. Lütfen büyümeme ve okul hayatıma izin verilsin. Murat Boz ile Eser Yenenler, ablamın bile abileri sayılırlar. Söylenenler doğru değil. Ben zaten küçüğüm ve Justin Bieber'a aşığım. Annem, babam, ablam ve ben perişan haldeyiz. Çok küçüğüm ve avukat olacağım. Lütfen hiç kimse geleceğime gölge düşürecek açıklamalarda bulunmasın. Herkes elini vicdanına koysun."

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Bağlantılar: Bahar Candan, Murat Boz

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