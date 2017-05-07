Bahar Candan'dan Murat Boz açıklaması!

Adı Murat Boz ile anılan Bahar Candan, sessizliğini bozdu. Bahar Candan ile Murat Boz hala görüşüyorlar mı?

Magazin - 07 Mayıs 2017 16:30
Bahar Candan'dan Murat Boz açıklaması!
Geride bıraktığımız akşam Eser Yenenler'in evinden sabaha doğru ayrılan ve aynı evde Murat Boz'la vakit geçirdikleri şeklinde basında yer alan İşte Benim Stilim yarışmacıları Candan kardeşlerden Bahar Candan, Rıza Esendemir'in radyo programında açıklamalarda bulundu.

Murat Boz ve komedyen Eser Yenenler’in Bahar – Nihal Candan kardeşler ve Özge Bitmez ile gecce eğlenmeye gitti.

Murat Boz-Aslı Enver ayrılığında flaş iddia!

Murat Boz-Aslı Enver ayrılığında flaş iddia!



Önce bir mekanda eğlenen grup, ardından da Eser Yenenler’in evine geçti.

Bir süredir Aslı Enver ile doludizgin bir aşk yaşayan Murat Boz, dün sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak haberlerin görüldüğü gibi olmadığını orada kalabalık bir grupla eğlendiklerini söyledi.

Murat Boz ve Aslı Enver arasında bir sorun olduğu bir dönem konuşulmuştu. Ama çift, sosyal medyada paylaştıkları video ile bu durumu yalanlamış ve ilişkilerine devam ettiklerini göstermişti.

TV 8’de İşte Benim Stilim adlı bir Yarışma programında yarışan Bahar Candan ise ilk kez konuştu. Kanal D magazin’e konuşan Bahar Candan, Murat Boz’la görüştüğü iddialarını yalanlamadı.

Murat Boz ve Aslı Enver ayrıldı mı?

Murat Boz ve Aslı Enver ayrıldı mı?



Kanal D adına Rıza Esendemir’in ulaştığı Bahar Candan çok detaylı açıklama yapmadı. Kanal D magazin sunucusu Asena Atalay, görüşmenin ses kaydının olduğunu, ancak Bahar Candan’ın izni olmasına rağmen yayıncılık ilkeleri gereğince kaydı yayınlayamayacaklarını aktardı.

Murat Boz ve Eser Yenenler'in kaçamak geccesi!

Murat Boz ve Eser Yenenler'in kaçamak geccesi!



KAYNAK: gazetevatan.com
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Bağlantılar: Bahar Candan, Murat Boz

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