Bahar Candan'dan Murat Boz paylaşımı!

Magazin - 09 Mayıs 2017 14:20

Eser Yenenler'in gergin geccesi!

Bahar Candan'dan Murat Boz açıklaması!

Murat Boz ve Aslı Enver ayrıldı mı?

Eser Yenenler'in evinde gerçeklen partiye katılan Bahar ve Nihan Candan kardeşler, Aslı Enver-Murat Boz ayrılığının sebebi olarak gösteriliyordu. Bu olayın ardından bir kez kameralara yakalanan ve konuşmayacağını söyleyen Bahar Candan yine yaptı yapacağını.Hafta sonuna damga vuran olayın yankıları halen devam ederken, Bahar Candan Instagram hesabından saatini gösterir gibi yapıp tablette açık olan Murat Boz ile kendisinin bulunduğu haberin yazısını çekip videoyu paylaştı.