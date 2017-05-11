Bahar Candan'ın akademisyen babası Hakan Candan

Magazin - 11 Mayıs 2017 22:05

Aslında bu tarz programların müdavimleri onunla çoktan tanışmıştı, ama geri kalanların adını duyması Murat Boz ve Eser Yenenler'le yakalandığı gecce sayesinde oldu. Zaten belli bir hayran kitlesi edinmiş olan Bahar Candan, o olayın ardından çok daha geniş bir kesim tarafından merak edilmeye başlandı. İşte ahar Candan hakkında az bilinen gerçekler... Babası, annesi ve bir çok kişinin tanımadı küçük kız kardeşi...Boz'un bir süredir Aslı Enver ile yaşadığı ilişkinin bitmesine neden olduğu ileri sürülen Bahar Candan kimdir, nasıl olup da bu kadar ünlendi. Onu kısaca tanıyalım, geçmişten bugüne geçirdiği değişimi görelim. 17 Şubat 1988 tarihinde dünyaya gözlerini açan Bahar Candan'ın kameralarla tanışması ilk kez iki yıl önce oldu. Bahar Candan, Benim Stilim All Star adlı yarışmaya katılan ablası Nihal Candan sayesinde ekrana çıktı. Ondan bir yıl sonra da milyonlarca kişi tarafından izlenen bu yarışmaların katılımcılarından biri olarak gördük Candan'ı. İşte Benim Stilim yarışmasının en çok dikekt çeken yarışmacılarından biri olarak adını duyurdu Bahar Candan. Bu, yarışmanın altıncı sezonuydu. Bahar Candan, sıradışı kişiliğiyle ve görüntüsüyle dikkat çekti. Genellikle diğer yarışmacılarla iyi geçinemeyen genç kız, yarışmayı ikinci olarak bitirince aldığı dereceyi beğenmedi ve stüdyoyu terk etti. Ama Bahar Candan'ın yarışma serüveni bu kadarla kalmadı. Bir sonraki sezonda yine aynı yarışmanın podyumunda boy gösteriyordu.Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyan Bahar Candan'ın babası ise akademisyen. Baba Hakan Candan, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi’nde Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Başkanı. Karamanlı olan Hakan Candan, aynı zamanda Karaman Gündem adlı yerel gazetede köşe yazıyor. Bahar Candan'ın annesi, ablası Nihal ve küçük kız kardeşi Zeynep Su İşte Benim Stilim yarışmasının bir bölümüne konuk olmuştu. Bahar Candan'a o bölümde annesine benzemek istediği için sarışın olduğu söylenmişti jüri tarafından. Bahar Candan'ın eğitimci olan annesi kızının ailenin en zeki üyesi olduğunu söylemişti. Podyumdaki yürüyüşü, jüri üyeleriyle ve rakipleriyle girdiği tartışmalar derken hep yarışmanın en çok dikkat çeken katılımcısı olmayı sürdürüyor. Hatta bir ara Dondurma Gibisin adlı bir şarkı bine yaptı ve bunu yarışmada seslendirdi. Bahar Candan'ın, Eser Yenenler ve Murat Boz ile yakalandığı gece, Yenenler'in villasına dondurma yemeğe gittiklerini söylemesi bu şarkıyı akıllara getirdi.Candan, o gecenin ardından yaptığı açıklamada henüz çok küçük olduğunu ve büyüyüp avukat olmak istediğini belirtti. Candan "insanlar buna izin versin" diye konuştu.