Bahar Gelir'den 'Sen Olamazsın'

Yönetmenliğini Kemal Başbuğ’un yaptığı klipte, manken Erhan Saffar eşlik etti. 48 saat çalışarak bir rekor’a imza atıldı.Bahar Gelir yeni imajı ve fotoğrafları dikkat çekti.Yapımcılığını Hayrettin Güneş’in üstlendiği single, Grand Müzik etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.