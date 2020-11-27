Bahar Şahin de corona virüsüne yakalandı!

‘İyi Aile Babası’ dizisi başlamadan iki önemli değişiklik oldu.Dün corona testi sonucu pozitif çıkan oyuncu Bahar Şahin bir süre setlerden uzak kalma kararı aldı.TV100’ün haberine göre, karantinaya giren Şahin’in ayrılmak istediğini yapım şirketinee iletmesinin ardından ‘İyi Aile Babası’ dizisi için Eslem Akar’la anlaşıldı.Öte yandan dizide senarist değişikliği de yapıldı. Hakan Algül’ün yönettiği dizinin senaristi Tayfun Güneyer’in yerine Selçuk Aydemir’le anlaşıldı.