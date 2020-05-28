Bahar Şahin'den itiraf: "Arda Turan'a aşıktım!"
‘Zalim İstanbul' dizisinin başrol oyuncularından Bahar Şahin, verdiği bir röportajda küçükken Arda Turan'a aşık olduğunu söyledi.
28.05.2020 22:26 Magazin
Son dönemin popüler oyuncularından Bahar Şahin, Magazin İzmir dergisine samimi açıklamalarda bulundu.. Corona virüsü salgınının dizi sektörünü durdurmasından dolayı karantinada olan oyuncu verdiği röportajda koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu belirtti. Galatasaray'ı tutmasının sebebini de açıklayan Bahar Şahin, "Çünkü küçükken Arda Turan'a aşıktım" dedi..