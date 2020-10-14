Bahar Şahin’den sevgilisi Cenan Adıgüzel’i kaçıran yorum!

Zalim İstanbul dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Bahar Şahin, Çok Güzel Hareket Bunlar 2 ekibinden Cenan Adıgüzel'le bir süredir aşk yaşıyor. İlişkilerini bir dönem gizli tutmaya çalışan çift artık saklanmıyor. İkili birlikte çektikleri eğlenceli videoları da sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmiyor.Bahar Şahin ile Cenan Adıgüzel son olarak yayınladıkları şu video oldukça ilgi gördü: