Bahar Şahin'den yanıt geldi! Aşk var mı?

Bahar Şahin'in Gain'de yayınlanan 'Duran' isimli dizide birlikte kamera karşısına geçtiği Oktay Çubuk'la aşk yaşadıkları iddiası ortaya atılmıştı. Dorukan Toköz'le olan ilişkisini noktalayan Şahin'in rol arkadaşıyla yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyordu.Güzel oyuncu Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı kısa bir açıklamayla iddiaları yalanladı. Bahar Şahin, "Hayatımda kişi ve kişiler yoktur. Bu açıklamayı yapmaktan nefret ediyorumdur" ifadelerini kulllandı.