Bahar Toksoy Guidetti Fenerbahçe'de

Bahar Toksoy Guidetti Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda..

Diğer Sporlar - 20 Ocak 2017 19:02

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, orta oyuncu Bahar Toksoy Guidetti ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni Sarı Melek Bahar Toksoy Guidetti'ye Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, kendisine Kadın Voleybol Takımımız'da başarılar diliyoruz" denildi.

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