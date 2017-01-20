Bahar Toksoy Guidetti Fenerbahçe'de

Bahar Toksoy Guidetti Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda..

Diğer Sporlar - 20 Ocak 2017 19:02
Bahar Toksoy Guidetti Fenerbahçe'de
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, orta oyuncu Bahar Toksoy Guidetti ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni Sarı Melek Bahar Toksoy Guidetti'ye Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, kendisine Kadın Voleybol Takımımız'da başarılar diliyoruz" denildi.
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