Bahar yorgunluğu depresyona götürmesin

Bahar aylarında havaların değişmesinden metabolizmamız da nasibini alıyor. Bahar yorgunluğuna neden olan bu durum, her yaştan insanı etkiliyor. Önlemi alınmaz ise depresyona bile neden olabiliyor. Bahar yorgunluğundan düzenli beslenme ve spor ile kurtulmanın mümkün olduğunu belirten Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Nihan Karagöz, yapılması gerekenleri anlattı.

Sağlık - 03 Mayıs 2017 11:07

Soğuk havaların bitmesi ve güneşin etkisiyle vücudumuz da bir takım değişimler oluyor. Bahar yorgunluğuna neden olan bu durum, özellikle halsizlik ile kendini gösteriyor. Güneşin kendini göstermesiyle enerji veren bir dönem olarak görülse de bahar, aslında vücudumuzdaki elektrik yükünün arttığı bir dönem. Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Nihan Karagöz, bu nedenle baharda stresin artığını, ortaya çıkan gerginliğin ise damarları büzüştürdüğünü belirterek, romatizma, mide ve kalp hastalıklarında artış meydana geldiğine dikkat çekti. Karagöz, önlem alınmazsa uyku bozuklukları ve halsizliğin kronikleşebileceğini ve depresyona sebep olabileceğini kaydederek, şu bilgileri paylaştı:



DÜŞÜNCE GÜCÜNÜZÜ KULLANININ

Bahar aylarının neden olduğu olumsuz etkilerden, doğru beslenerek ve düzenli spor yaparak kurtulmak mümkün. Yürüyüş yapmak, çok hareket etmek, sağlıklı beslenerek gerekli vitamin ve mineralleri almak, yeterli miktarda su tüketmek, düzenli uyku ve bitki çayları içmek bizi baharın olumsuz etkilerinden korur. Mevsim geçişlerinde alkol ve kafeinden uzak durmanın yanı sıra olumlu düşünerek de baharın negatif etkilerinden korunabilirsiniz.



HAFTADA 3 SAAT SPOR YAPIN

Düzenli yapılan egzersizler, hücrelere giden kan ve oksijeni arttırırken damar, kalp, sinir ve solunum gibi tüm sistemlerimizi iyileştirir. Aynı zamanda spor yaparken serotonin hormonu da salgılandığından mutlu oluruz ve enerjimiz artar. Haftada en az 3 saat spor yapmakta fayda var. Açık havada yapılan sporun etkisi daha fazla olduğundan özellikle bahar aylarında yapılabilecek en güzel spor ‘yürüyüş’tür. Bunun dışında pilates, yoga ya da koşu da tercih edebileceğiniz alternatifler arasında yer alıyor. Kendinizi yormadan eğlenceli bir programla gevşeyebilirsiniz.



İŞTE BAHAR YORGUNLUĞUNU YENECEK EGZERSİZLER

Omurganızı açmak için avuçlarınız birbirine bakacak şekilde ellerinizi aldırın. Vücudunuzu dikleştirin, yukarıya doğru gerilin.



Sırayla sol ve sağ bacağınızı sandalyeye yerleştirin. Vücudunuzu dik tutun ve öne doğru eğilin. Kalçanızı geriye çıkartarak ayaklarınızı gerin. 30 saniye bu pozisyonda bekleyin.



Arkanıza yaslanmadan dik bir şekilde oturun. Ellerinizi ensenizde kenetleyerek dirseklerinizi birleştirmeye çalışın. Sonrasında aksi yöne doğru esnetin. Çeneniz gergin ve yukarda olmalı.



Boynunuzu esnetmek için başınızın üst kısmını tutun, yavaşça sağa ve sola doğru çekin. Boynunuzu incitmeden elinizi çekime karşı ters direnç gösterin.



Bel için elinize uzun bir havlu alın, iki ucundan tutun. Kollarınızı yukarıda açıp gerin. Ayaklarınız omuz genişliğinde açık ve dik olmalı. Ayakta sabit dururken bedeninizin üst kısmını sağa ve sola gerin.



Duvara ellerinizi yaslayın. Tek bacağınızı öne doğru bükün diğerini ise gergin tutun. Topuğunuzu yerde tutarak duvarı itin. Hareketi iki bacağınız için de yapın.



Dizlerinizi bükerek kalça ve eklemlerinizi gerin.



Kolunuzu avuç içleri size bakacak şekilde kenetleyerek öne uzatın. Elleri ve başı ileri, sırtı geriye doğru esnetin.

Sırt omurlarınızı açmak için omuz başlarınızı yere yapıştırın. Omurlarınızın tek tek açıldığını hissedin.



Kollar arkaya bağlı, avuç içleri içe doğru, kolları belden yukarı kaldırın. Biryandan ise göğsü öne iterek vücudunuzu esnetin.

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