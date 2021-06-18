Dizinin komedi ve romantizmi bir arada sunan ve sosyal medyada övgü alan ilk bölümü büyük beğeni topladı. Gösterimin ardından ekip ve oyuncular birbirlerini tebrik ederken, ‘Baht Oyunu’ macerasının uzun soluklu olması herkesin ortak temennisi oldu.
‘Baht Oyunu’nun ilk bölümünde, ilk aşkıyla kavuşamadığı takdirde ebedi mutluluğu elinden kaçıracağına inanmış Ada’nın ilk aşkı Rüzgar’la ayrılığı ve karizmatik Bora ile tanışma hikayesi büyük ilgi gördü.
‘Baht Oyunu’, Kanal D’de salı akşamların damgasını vurmaya devam edecek…
"Baht Oyunu" ekibi ilk bölümü birlikte izledi!
Kanal D’nin yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun yaptığı, ARC Film imzalı yeni dizisi ‘Baht Oyunu’ dün akşam (salı) yayınlanan ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başladı. Dizinin çekimlerinin bir bölümünün de gerçekleştiği Polonezköy’de bir araya gelen ‘Baht Oyunu’ ekibi ve oyuncuları, ilk bölüm heyecanını birlikte yaşadı. Gösterime Kanal D yöneticileri ve ARC Film ekibi de katıldı.
18.06.2021 20:32 Dizi Galeri