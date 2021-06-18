"Baht Oyunu" ekibi ilk bölümü birlikte izledi!

Dizinin komedi ve romantizmi bir arada sunan ve sosyal medyada övgü alan ilk bölümü büyük beğeni topladı. Gösterimin ardından ekip ve oyuncular birbirlerini tebrik ederken, ‘Baht Oyunu’ macerasının uzun soluklu olması herkesin ortak temennisi oldu.‘Baht Oyunu’nun ilk bölümünde, ilk aşkıyla kavuşamadığı takdirde ebedi mutluluğu elinden kaçıracağına inanmış Ada’nın ilk aşkı Rüzgar’la ayrılığı ve karizmatik Bora ile tanışma hikayesi büyük ilgi gördü.‘Baht Oyunu’, Kanal D’de salı akşamların damgasını vurmaya devam edecek…