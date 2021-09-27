"Baht Oyunu" kadrosuna sürpriz transfer

Kanal D’nin, yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun yaptığı, ARC Film imzalı dizisi ‘Baht Oyunu’nun salı akşamı ekrana gelecek olan bölümünde ünlü oyuncu Tuan Tunalı, Avukat Turgut Aşkın karakteriyle ilk kez izleyici karşısına çıkacak.Dizinin yeni bölümünde, Ada’nın yeni boşanma avukatı Turgut Aşkın, ilk görüşte Ada’ya tutuluyor. Turgut, boşanma davasını vesile ederek Ada ile buluşmak için fırsatlar yaratmaya çalışınca, Bora’nın da yeni hedefi haline geliyor.Turgut ve Ada’yı baş başa yakalayan Bora, Ada’nın ilk aşkının Turgut olduğunu düşünmeye başlayınca işler karmakarışık bir hal alıyor.Turgut’un gelişi Ada ile Bora’nın ilişkisini nasıl etkileyecek? Turgut, Ada’nın sırrını ele verecek mi? Nergis, ikilinin arasından çekilecek mi?‘Baht Oyunu’ yeni bölümüyle salı akşamı 20.00’de Kanal D’de.