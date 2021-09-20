"Baht Oyunu"nda zor sınav!

Romantik bir anda kapıda beliren davetsiz misafir karşısında Ada ne yapacağını şaşırır. Bora, Celal’in ziyaretinin sebebini sorgularken, Ada için gerçekleri saklamak zor bir hal alır.İlişkilerini gizli saklı yaşamak istemeyen Bora, Ada’nın ailesiyle konuşmaya kalkar. Nergis bu ilişkinin önüne geçmek için elinden geleni yaparken, Rüzgar ve Tuğçe’nin Ada ve Bora’yı ayırma planları devreye girer.Ada’nın Bora’dan ayrılmayacağını fark eden Nergis, Rüzgar’ı yemeğe çağırır ve Ada’nın aklına Rüzgar’ı işlemeye çalışır. Zor bir sınavdan geçen ikilinin aşkı, tüm bu engellere karşı durmayı başarabilecek midir?‘Baht Oyunu’, on dördüncü bölümüyle 21 Eylül Salı akşamı 20.00’de Kanal D’de…