"Baht Oyunu"nun afişi yayınlandı!

Tanıtımlarıyla büyük ilgi gören ve merakla beklenen ‘Baht Oyunu, eğlenceli hikayesi, renkli karakterleri ve genç yıldızlarla usta isimleri buluşturan oyuncu kadrosu ile ekrana damgasını vuracak.Erkan Birgören ve Tuna Kıygı’nın senaristliğini yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturuyor. ‘Baht Oyunu’, ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan Ada’nın hikayesini izleyicilerle buluşturacak.‘Baht Oyunu’, 15 Haziran Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de![youtube=https://www.youtube.com/watch?v=EGe3jzeNn68][17youtube]