"Baht Oyunu"nun yayın tarihi belli oldu!

Ekrana yaz neşesi getirmeye hazırlanan ‘Baht Oyunu’, 15 Haziran Salı akşamı 20:00’de ilk bölümüyle Kanal D’de ekran yolculuğuna başlıyor! Aşkı ve inancı arasında sıkışıp kalan Ada’nın eğlenceli hikayesini konu alan ‘Baht Oyunu’ salı akşamlarına damga vurmaya hazırlanıyor.Renkli hikayesi, ilgi çekici karakterleri ve genç yıldızlarla usta isimleri buluşturan oyuncu kadrosu ile öne çıkan, başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom Makar, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli yer alıyor.Erkan Birgören ve Tuna Kıygı’nın senaristliğini yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor. ‘Baht Oyunu’, ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan Ada’nın hikayesini izleyicilerle buluşturacak.‘Baht Oyunu’, ilk bölümüyle 15 Haziran Salı akşamı 20:00’de Kanal D’de…