Balıkesir Büyükşehir Hazal Şener ve Ecem Türker ile anlaştı
Voleybol Kadınlar 1'inci Ligi A Grubu'nda play off mücadelesi veren Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Yeşilyurt'tan smaçör Hazal Şener ve pasör Ecem Türker ile anlaşma sağladı.Diğer Sporlar - 02 Şubat 2017 19:33
1.78 metre boyundaki Hazal, daha önce Salihli Belediyespor, Ordu Telekomspor ve Yeşilyurt formalarını giydi. 25 yaşında ve 1.75 metre boyundaki Ecem ise Fenerbahçe, Ataşehir Belediyespor ve Maltepe Yalıspor'da oynadı. Bu arada Balıkesir temsilcisinin sezon başında kadrosuna kattığı İpek Sümer Karşıyaka, Nihal Yeşil ise TED Ankara Kolejliler ile sözleşme imzaladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu Ömer Marmaralı, Hazal ve Ecem'in gelmesiyle kadronun daha da güçlendiğini belirterek, "Hedefimiz sezon sonunda play off vizesini alabilmek" diye konuştu.
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