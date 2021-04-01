Bambaşka bir Hande Yener! "Artık öyle bir ruhta değilim"

Gossipmag Business Dergisi Ödülleri önceki gün Çırağan Sarayı’nda yapılan törenle sahiplerini buldu. Geccede Hande Yener, iki ödül birden aldı. ‘En iyi pop kadın’ ile ‘yılın en tarz albümü’ ödüllerinin sahibi olan şarkıcı, ödüllerini emekçi kadınlara adadığını söyledi.Yıllardır pop müziğin zirvesinde yer alan Hande Yener, sanat hayatı boyunca bir çok ödül aldı. Her sözü gündem olan ve zaman içinde bir çok polemiğe giren başarılı şarkıcı, bu kez verdiği mesajla dikkat çekti. “Artık kanla beslenmiyorum" diyen Yener, kendisindeki değişimi şöyle ifade etti:"Güzel kavga ediyorduk. O günlerimizi kötü hatırlamıyorum. İnsanları eğlendiriyorduk. Artık öyle bir ruhta değilim. Tamamen sağlıklı yaşama geçtim. Benim hatalarım bile güzel. O zamanlar heyecan ve hırs çok ön plandaydı.”Her zaman farklı ve kendine özgü giyim tarzıyla bu alanda da iddialı olan Hande Yener, geccede giydiği elbiseyle de dikkatleri üzerine çekti. Tepeden tırnağa siyah deriden yapılma kostümle törene katılan şarkıcı, parmak uçlarında halkaların olduğu deri eldivenleri ve yine deri maskesiyle bakışlerı üzerinde topladı. Yener, "Önemli olan şık ve farklı olmak" diye konuştu.