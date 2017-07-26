'Bana Deli Diyorlar' yenilendi

Pelin Yılmaz, kısa sürede beğeni toplayan sözü müziği Eflatun’a ve aranjesi İskender Paydaş’a ait olan Arpej Yapım etiketli “Bana Deli Diyorlar” adlı şarkısının yepyeni versiyonunu Orkun Tunç’un kurmuş olduğu ve dünyaca ünlü birçok sanatçının mix çalışmalarını yapan Armageddon Turk prodüksiyon ekibine hazırlattı.

Müzik - 26 Temmuz 2017 14:30

Doruk Öztürkcan, Erdem Helvacıoğlu gibi müzisyenlerin yer aldığı Armageddon Turk adlı prodüksiyon ekibi; Britney Spears, Inna, Pink, Ciara, Kelis, Jennifer Paige, Selena Gomez, Pet Shop Boys gibi dünyaca ünlü isimlere yaptığı remixlerin yanısıra ülkemizde de Teoman, Tarkan, Nazan Öncel, Mirkelam, Ajda Pekkan, Sezen Aksu gibi isimlere yaptıkları remix ve düzenleme çalışmaları ile tanınıyorlar.

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