Bana Sevmeyi Anlat böyle veda edecek!

Kadir Doğulu, Seda Bakan ve Mustafa Üstündağ'ın rol aldığı "Bana Sevmeyi Anlat"ın hafızalardan silinmeyecek final bölümünde izleyicilerin merakla beklediği tüm sorular yanıt bulacak.

Dizi - 30 Ocak 2017 17:06
Bana Sevmeyi Anlat böyle veda edecek!
Kadir Doğulu, Seda Bakan ve Mustafa Üstündağ'ın rol aldığı "Bana Sevmeyi Anlat"ın hafızalardan silinmeyecek final bölümünde izleyicilerin merakla beklediği tüm sorular yanıt bulacak.

Dizinin heyecan dolu final bölümünde Haşmet, kendisini aklamak ve Leyla ile evlenebilmek için harekete geçecek. Ezgi'yi kaçıran Haşmet, Engin'den en zor kararı vermesini isteyecek. Ezgi ya da Alper'in hayatı arasında seçim yapmaya zorlanan Engin'in kararı ne olacak? Bir yandan Leyla'yı da Ezgi'nin hayatıyla tehdit eden Haşmet, amacına ulaşıp Leyla'yı evlenmeye ikna edebilecek mi?



ALPER HAPİSHANEDE!

Tutuklu yargılanan Alper, cezaevinde hayatının en zor günlerini yaşarken pes ettiği için Leyla'ya öfkelenecek. Haşmet'in hapishanede Alper'i ziyaret edeceği bölümde iki düşmanın ilk yüzleşmesi unutulmaz anlara sahne olacak.

Yolun sonunda kazanan Alper mi yoksa Haşmet mi olacak?, Haşmet yaptığı hain planda başarılı olacak mı?, Leyla ve Engin; Alper ve Ezgi'yi kurtarmayı başarabilecek mi?
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